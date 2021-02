Rinnovata la partnership IREN-AMT: sconti fino a 100 euro su abbonamento annuale CityPass con l’attivazione di nuove utenze IREN

(FERPRESS) – Genova, 1 FEB – Si rinnova la partnership commerciale tra AMT e IREN Luce Gas e Servizi, siglata per la prima volta nel 2019, con l’obiettivo di facilitare i genovesi nell’utilizzo dei rispettivi servizi e offrire vantaggi concreti ai cittadini.

Il cuore della sinergia tra le due aziende è la promozione “In bus con IREN” che prevede sconti sull’abbonamento annuale AMT CityPass per coloro che attivano nuove utenze energia o gas. Il cliente potrà, infatti, usufruire di 50 euro di sconto sull’acquisto o rinnovo di un abbonamento annuale AMT CityPass (ordinario, under 19 e under 14) con l’attivazione di una nuova utenza IREN; lo sconto sull’abbonamento annuale AMT salirà a € 100 se saranno attivate due utenze IREN.

Per aderire alla promozione è possibile recarsi presso gli sportelli nei seguenti orari:

sportello di via Santi Giacomo e Filippo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

sportello di via Giotto a Sestri Ponente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT esprime soddisfazione per il rinnovo della partnership: “Continuiamo in una collaborazione valida e ricca di prospettive. IREN è un partner di grandi potenzialità, con il quale stiamo già ipotizzando altri futuri progetti. Questa iniziativa, oltre all’ampliamento del servizio, offre significativi vantaggi commerciali ai nostri clienti. Per AMT rappresenta anche un passo significativo in un percorso di apertura e scambio con le grandi realtà del territorio”.

Con la “nuova” AMT, azienda unica del trasporto pubblico che serve i bacini urbano e provinciale, crescono anche le opportunità di essere sempre più vicini ai cittadini e al territorio, grazie anche al dialogo con realtà importanti come IREN, con la quale si stanno valutando ulteriori ipotesi di collaborazione.

“Sempre più la nostra azienda intende affiancare alla tradizionale fornitura vantaggi ritagliati sulle esigenze delle famiglie, in modo che ciascuno possa costruire un pacchetto personalizzato di offerta secondo i prodotti che più gli sono utili, da quelli collegati alla domotica e al benessere dell’abitazione, alla sicurezza, allo svago” – sottolinea Gianluca Bufo, AD di IREN Mercato – “Crediamo che questa offerta, permettendo un significativo risparmio alle famiglie su una importante voce di spesa, possa costituire una importante aggiunta all’ampia gamma di offerte che Iren Luce Gas e Servizi mette a disposizione dei propri clienti in Liguria”.

Per promuovere l’iniziativa è stata realizzata la campagna “Dal bus al bonus”, presente a bordo di tutti i mezzi AMT.

Ricordiamo che, grazie alla collaborazione con IREN, AMT è ancora più presente sul territorio e vicina ai propri clienti. Presso gli sportelli IREN di via Santi Giacomo e Filippo, in centro città, e di via Giotto a Sestri Ponente è possibile, infatti, acquistare e rinnovare gli abbonamenti annuali AMT CityPass; le tipologie disponibili sono l’annuale ordinario da € 395, l’annuale under 19 e l’annuale under 14 rispettivamente da 255 euro e 240 euro (ricordiamo che l’under 19 e under 14 sono in promozione a 220 euro fino al 31 marzo 2021).

Il pagamento è previsto esclusivamente con bancomat e carte di credito.

Pubblicato da COM il: 1/2/2021 h 16:12 - Riproduzione riservata