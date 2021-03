RINA si aggiudica gara per servizi di consulenza “Affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza” di Rail Baltica

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – La gara internazionale per i servizi di consulenza “Affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza (RAMS)” è terminata ed è stato selezionato il vincitore. I servizi di consulenza saranno svolti dalla società di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica RINA Consulting. L’offerta finanziaria del RINA è di Euro 510.000,00. Il contratto è stato firmato il 20 gennaio 2021 e sarà finalizzato tra 12 mesi. Ne dà notizia con una nota Rail Baltica.

