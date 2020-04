Rimorchiatori Napoletani: Inaugurato nel porto di Napoli il “Baia”, il nuovo rimorchiatore

(FERPRESS) – Napoli, 24 APR – Inaugurato nel porto di Napoli il “Baia”, il nuovo rimorchiatore di ultima generazione della Rimorchiatori Napoletani, realizzato in Turchia dai cantieri Sanmar SA su progetto Rastar 2800/80 dello studio canadese Robert Allan, che hanno già realizzato per la società altre 3 unità, entrate in esercizio nel 2017 e nel 2019.

Il mezzo, che ha una elevatissima capacità di intervento in sicurezza sia in ambito portuale che in mare aperto, entra a far parte della flotta Rimorchiatori Napoletani in qualità di nuova ammiraglia, dopo una ristretta cerimonia svolta il 23 aprile, in base alle procedure di sicurezza per l’emergenza Covid-19.

“In un momento così difficile, sia sanitario che di forte riduzione dei traffici portuali – ha commentato il Presidente Gianni Andrea de Domenico – c’è stato un grande impegno di eccezionale efficienza di tutti i soggetti coinvolti per mantenere la data di inaugurazione della nostra nuova ammiraglia, tra cui lo studio legale Cimmino Carnevale De Filippis, la MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, la Capitaneria di Porto di Napoli e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Assistere all’inalberarsi della bandiera italiana e di quella Rimorchiatori Napoletani sul pennone del Baia ci ha emozionato tutti, confermando la nostra volontà di essere tra i protagonisti nel superare questo difficile momento. Con questa operazione mettiamo a disposizione della comunità portuale un significativo investimento, per garantire servizi sempre migliori ed aumentare la competitività dei nostri porti”.

Pubblicato da COM il: 24/4/2020 h 16:14 - Riproduzione riservata