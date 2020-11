Rimini: Santi, si convochi conferenza degli enti per prolungamento metromare

(FERPRESS) – Rimini, 11 NOV – “Apprendo che il Comune di Rimini ha deliberato lo schema di protocollo di intesa per il Trasporto Rapido Costiero Cattolica – Rimini Fiera ed ulteriori implementazioni, così come nei giorni scorsi era stato fatto dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna e dalle Giunte dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it