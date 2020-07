Rimini: ripartito il metromare, il collegamento rapido su corsia protetta tra Rimini e Riccione

(FERPRESS) – Rimini, 27 LUG – Ha ripreso il servizio alle prime luci del mattino, sabato 25 luglio, dopo la pausa forzata a causa dell’emergenza Covid, il Metromare.

Torna quindi disponibile il collegamento rapido tra i due principali poli turistici della Riviera. Partenze ogni 20 minuti e 15 fermate intermedie, oltre ai due capolinea alle rispettive stazioni ferroviarie. Prime corse alle 6.30, ultime alle 2 di notte.

