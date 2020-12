Rimini: la Provincia sale nella classifica di Italia Oggi. Per offerta TPL passa da 31° a 13° posto

(FERPRESS) – Rimini, 30 NOV – Secondo l’annuale analisi di ItaliaOggi che stila la classifica della qualità della vita nelle città italiane, la nostra provincia risulta seconda a livello nazionale per tempo libero e turismo e risaliamo dal 14° al 6° posto per affari e lavoro.

