Rimini: in sede di revisione delle partecipazioni Consiglio approva uscita della Provincia da Start Romagna

(FERPRESS) – Rimini, 17 DIC – L’Assemblea dei sindaci, ieri pomeriggio, ha espresso parere favorevole sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 della Provincia di Rimini che, subito dopo, il Consiglio provinciale ha infine approvato in quella che è stata l’ultima seduta prima del rinnovo dell’organo con le elezioni di domani.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it