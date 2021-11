Rimini: dal Comune 70mila euro per la sanificazione di un’ottantina di autobus usati per il TPL sul territorio romagnolo

(FERPRESS) – Rimini, 12 NOV – Con delibera di Giunta, l’amministrazione comunale di Rimini ha approvato un contributo, pari a 170.678 euro, destinato ad Agenzia Mobilità Romagnola per sostenere il progetto di pulizia e di sanificazione continua di un’ottantina di autobus in funzione sulla rete riminese. Un progetto indispensabile per garantire agli utenti e agli stessi operatori di poter usufruire di un servizio in piena sicurezza, alla luce delle necessarie misure di prevenzione per il contagio da Covid 19 e che ad oggi consentono il riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano fino all’80% dei posti consentiti.

Pubblicato da COM il: 12/11/2021 h 11:39 - Riproduzione riservata