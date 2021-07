Rimini: da venerdì 16 luglio collaudo del metromare a trazione elettrica Van Hool

(FERPRESS) – Rimini, 14 LUG – Parte venerdì 16 luglio il collaudo dei Van Hool, i mezzi a trazione elettrica che sostituiranno quelli finora utilizzati nell’ambito dell’esercizio sperimentale di Metromare.

Dopo l’esito favorevole del collaudo svolto lo scorso inverno sull’infrastruttura, con il quale USTIF, l’ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato in marzo il nulla-osta per l’apertura al pubblico esercizio dell’impianto fisso del trasporto rapido costiero Rimini-Riccione (linea aerea, sottostazioni e impianti di terra del sistema di ausilio), è infatti arrivato il momento delle verifiche e delle prove funzionali dei mezzi a trazione elettrica, i filoveicoli VAN HOOL “Exqui.City18T”.

