Rimini: chiesto collaudo dei mezzi a trazione elettrica del servizio Metromare

(FERPRESS) – Rimini, 12 NOV – Ulteriore tappa di avvicinamento alla messa in esercizio del servizio Metromare con i mezzi a trazione elettrica: la Provincia di Rimini, di concerto con Start Romagna, ha chiesto a USTIF, l’organo preposto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il collaudo dei tre mezzi arrivati a Rimini, i filobus snodati a trazione elettrica costruiti in Belgio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it