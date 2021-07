Rimini: buon debutto per lo  ShuttleMare, lanciato in via sperimentale da Comune e Start Romagna

(FERPRESS) – Rimini, 5 LUG – Buon debutto per il servizio di trasporto a chiamata ShuttleMare, lanciato in via sperimentale da Comune di Rimini e Start Romagna lo scorso weekend. La nuova modalità di trasporto si presenta come una alternativa comoda, sicura, ecologica e non da ultimo gratuita per chi solitamente raggiunge il mare con la propria auto. Il servizio, attivo tutti i giorni su dalle 9 alle 21 fino al 29 agosto e solo su prenotazione, nasce infatti per facilitare il raggiungimento della spiaggia senza dover pensare al parcheggio e senza dover pagare la sosta.

Pubblicato da COM il: 5/7/2021