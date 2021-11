Rimini: bici sui bus. Indagini, case history nazionali e regionali, possibili sperimentazioni locali

(FERPRESS) – Rimini, 3 NOV – Nell’ambito dei lavori del Laboratorio sull’innovazione e la sostenibilità delle imprese, venerdì 5 novembre, dalle 15 alle 17, nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini (in presenza), è convocata una nuova riunione sul tema: Biciclette sugli autobus: indagine, case history nazionali e regionali, possibile sperimentazione locale.

