Rimini: arrivato dall’Olanda il primo dei 9 filobus a trazione elettrica destinati al Trasporto Rapido Costiero

(FERPRESS) – Rimini, 12 GIU – E’ arrivato questa mattina nel deposito di Start Romagna il primo dei nove filobus snodati a trazione elettrica, costruito in Belgio, che sarà destinato al Trasporto Rapido Costiero. Entro i prossimi due mesi, con la frequenza di circa uno a settimana, arriveranno anche gli altri otto che andranno a completare il parco mezzi del sistema di trasporto pubblico che unisce Rimini a Riccione, sostituendo quelli usati fino ad oggi nella fase sperimentale.

