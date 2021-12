Riforma dei porti: Tarlazzi (Uilt), presidenti delle autorità di sistema che vogliono Spa vanno fermati

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – “Il Governo deve intervenire difendendo il modello della portualità italiana che ha confermato tutta la sua resilienza anche durante il periodo della pandemia grazie alla validità della legge 84/94.” Così il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi in merito alla riforma dei porti.

