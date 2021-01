Rifiuti e Trasporti. Masucci (Fit-Cisl Lazio), mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata

(FERPRESS) – Roma 7 GEN – “A2a è entrata in Saxa Gres, muovendo un ulteriore passo nel segno dell’economia circolare, mentre sul territorio ancora discutiamo dei pro e contro dell’impiantistica. Candidati a sindaco recepiscano i nostri appelli su mobilità e igiene ambientale, nodi cruciali”.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it