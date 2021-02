Rider: Sindacati, bene l’annuncio di Just Eat di volerli assumere a partire da marzo prossimo con contratto di lavoro subordinato

(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – “Accogliamo positivamente l’annuncio di Just Eat di voler assumere a partire da marzo prossimo i rider con contratto di lavoro subordinato. È quello per cui ci siamo sempre battuti, a fianco degli stessi lavoratori, ma l’azienda applichi il contratto collettivo nazionale di settore della Logistica, Trasporto merci e Spedizione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it