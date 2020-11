Rider: Masucci (Fit-Cisl Lazio), fondamentale sensibilizzare clientela su comportamento delle piattaforme

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – “A fronte della seconda ondata della pandemia, e del ritorno dei rider in prima linea, stiamo cercando di dare il massimo per tutelarli, per dialogare con loro, per far si’ che si uniscano acquisendo forza, per muoverci sotto il versante contrattuale, ribadendo che non si può trattare da autonomo un lavoro che in realtà è subordinato. Abbiamo però un altro, importante versante su cui agire, collettivamente: parliamo della sensibilizzazione della clientela agli acquisti”.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/11/2020 h 16:34 - Riproduzione riservata