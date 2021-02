Rider: Filt Cgil, cordoglio per incidente sul lavoro. Servono più sicurezza e diritti

(FERPRESS) – Roma, 1 FEB – “Ai rider sono quasi sempre negati tutele e salario e per affermarli siamo impegnati quotidianamente nel rivendicarli sia a livello nazionale, territoriale e nei luoghi di lavoro”. Ad affermarlo il segretario nazionale della Filt Cgil Michele De Rose, esprimendo “il cordoglio della Federazione dei Trasporti della Cgil per il rider vittima di un incidente mortale sul lavoro a Montecatini”.

