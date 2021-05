Rider e Amazon: domani webinar Fit-Cisl Lazio sulla ‘falsa modernità del lavoro nell’era del capitalismo digitale’

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – La pandemia da Covid-19 ha portato con sé una grande accelerazione dei processi di digitalizzazione, con un aumento esponenziale dell’e-commerce e la richiesta di food delivery triplicata. Cosa significa questo per il lavoratori delle piattaforme, per i rider, per numerose figure professionali in rapido aumento numerico? Qual è il filo rosso che unisce globalizzazione, gig economy e nuove tecnologie?

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/5/2021 h 12:17 - Riproduzione riservata