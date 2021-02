Rider: 16 febbraio open day formativo di Fit-Cisl su diritti e trattamento economico

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – “Martedì 16 febbraio la Fit-Cisl a livello nazionale e regionale dedica una speciale giornata ai rider per informarli e formarli sui loro diritti e sui loro compensi. Durante l’open day i rider potranno venire nelle nostre sedi, previo appuntamento nel rispetto delle procedure anticovid, per conoscere i contenuti del contratto collettivo nazionale che si applica a loro di diritto, ovvero il ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizione e le norme a tutela della salute e della sicurezza.

Sarà l’occasione per verificare se il loro trattamento economico è adeguato al lavoro che stanno svolgendo. Consultando il sito www.fitcisl.org, sezione Fit sul territorio, potranno individuare e contattare la sede più vicina. In particolare la sede nazionale di via Antonio Musa 4 a Roma sarà a loro disposizione dalle 9 alle 18”.

Pubblicato da COM il: 11/2/2021 h 10:54 - Riproduzione riservata