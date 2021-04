Riapertura scuole: Uggè (Conftrasporto), Stato finanzi NCC e taxi per spostamenti in aree metropolitane

(FERPRESS) – Roma, 23 APR – “Per supportare un corretto nuovo avvio delle scuole superiori nelle grandi città è necessario usare i soldi pubblici per modalità di trasporto intelligente”.

Lo dichiara Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto-Confcommercio, ribadendo la necessità di un intervento ‘a valle’ rispetto alla riapertura delle scuole, con una proposta concreta che dia maggiore sicurezza negli spostamenti all’interno delle aree metropolitane.

