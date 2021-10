RFI: ultimata prima parte lavori elettrificazione linea Campobasso-Isernia-Roccaravindola

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Dal 10 ottobre è riaperta la tratta fra Isernia e Roccaravindola. Ultimate le opere di ammodernamento tecnologico e potenziamento infrastrutturale, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che costituiscono la prima parte dei lavori per l’elettrificazione della linea Campobasso – Isernia – Roccaravindola.

