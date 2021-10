RFI: terminati i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Livorno-Grosseto

(FERPRESS) – Firenze, 5 OTT – Si sono conclusi nello scorso fine settimana i lavori programmati di manutenzione straordinaria sulla linea Livorno – Grosseto.

Le attività di cantiere, iniziate lo scorso 6 settembre, hanno interessato la sede ferroviaria ed il rinnovo di alcune opere idrauliche della trincea in località Antignano e il rinnovo di circa un chilometro di binario e massicciata tra Livorno e Quercianella.

