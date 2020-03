RFI: riattivato binario in direzione nord su linea Roma-Firenze dopo incendio di stamane

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – Riattivato alle 16.00 il binario in direzione Nord della linea Direttissima Roma – Firenze, dopo l’incendio di stamattina che ha provocato un guasto tecnico nei pressi di Settebagni. Prosegue il lavoro delle squadre di Rete Ferroviaria Italiana per riattivare in serata anche il binario in direzione Sud, ripristinando interamente l’infrastruttura ferroviaria fra Roma e Firenze.

Pubblicato da COM il: 3/3/2020 h 16:29 - Riproduzione riservata