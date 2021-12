RFI: pubblicato il bando di gara per il raddoppio della tratta Termoli-Ripalta della Pescara-Bari

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta Termoli – Ripalta, secondo lotto funzionale della linea Termoli – Lesina (24,9 km), il cui valore a base di gara è di 438 milioni di euro.

