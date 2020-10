RFI: pubblicati i bandi di gara per il raddoppio del tratto ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – La realizzazione dell’asse ferroviario Messina – Catania – Palermo, parte del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo, compie un ulteriore passo avanti con la pubblicazione dei due Bandi di gara relativi ai lotti del raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo. A lavori ultimati, tra Messina e Catania il tempo di percorrenza sarà ridotto di circa 30’, consentendo così di sviluppare un servizio di tipo metropolitano da Catania fino a Taormina/Letojanni.

