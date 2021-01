RFI: pubblicati avvisi gara per rifacimento stazioni Dicomano e Contea. Investimento complessivo di oltre 6 mln

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Pubblicati da RFI gli avvisi di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori alla stazione ferroviaria di Contea e alla stazione di Dicomano.

Gli interventi di adeguamento funzionale e miglioramento dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie di Dicomano, 3.344.051 euro, e di Contea, 2.878.251 euro, consistono nella demolizione della banchina centrale, l’adeguamento del primo marciapiede e la realizzazione della seconda banchina, nonché la realizzazione dei sottopassi pedonali a servizio delle banchine con ascensori e pensiline. Nell’ambito dell’intervento messo a gara per la riqualificazione della stazione di Dicomano il passaggio a livello esistente sarà eliminato e verrà realizzata la viabilità alternativa, mentre in quello relativo alla stazione di Contea sono previste anche opere di manutenzione ordinaria sul magazzino merci e di rifunzionalizzazione del fabbricato viaggiatori.

Soddisfazione è espressa dal sindaco Stefano Passiatore e dall’assessore ai Lavori Pubblici Alessio Poggiali: “Dopo un percorso di quasi 3 anni la pubblicazione delle gare è un passo concreto verso la realizzazione di lavori così importanti ed attesi. Si tratta di un investimento consistente, pari a oltre 6 milioni di euro, che renderà più moderne e fruibili le stazioni ferroviarie – sottolineano – per fare un ulteriore passo in avanti nella qualità del servizio ferroviario. Inoltre, con la realizzazione dei due sottopassi alle stazioni – continuano – finalmente riusciremo anche a risolvere un problema annoso che vede i nostri centri separati dalla linea ferroviaria”. Riguardo all’eliminazione del passaggio a livello a Contea “siamo in attesa della convocazione della nuova conferenza di servizio per l’approvazione del progetto definitivo”.

Gi avvisi di gara sono consultabili al link: https://www.gare.rfi.it/content/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/lavori.html

