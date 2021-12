RFI: proseguono i lavori in notturna per il rinnovo dei binari fra Cavazzale e Vicenza

(FERPRESS) – Vicenza, 6 DIC – Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, ha avviato la seconda fase dei lavori per il completamento del rinnovo dei binari fra Cavazzale e Vicenza, sulla linea Vicenza – Schio.

Gli interventi consentiranno di incrementare gli standard di regolarità e puntualità dell’infrastruttura. Per garantire minori impatti sulla viabilità le attività saranno svolte principalmente in orario notturno.

