RFI: online il nuovo Piano Commerciale. Oltre 750 pagine per fotografare situazione attuale e sviluppi della rete ferroviaria di FS

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – È dal 1° marzo online, sul sito di RFI, l’ultima edizione, febbraio 2021, del Piano Commerciale della società del Gruppo FS Italiane che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Un documento di 756 pagine, destinato in particolare alle imprese di trasporto ferroviario, agli Enti locali e a tutti i soggetti interessati, per metterli in condizione di pianificare al meglio il proprio business, suddiviso nelle tre aree di Trasporto pubblico locale, lunga percorrenza e merci, potendo conoscere quelli che saranno gli sviluppi tecnologici e dell’infrastruttura nel prossimo futuro, in coerenza con il Piano Industriale 2020-2024 di Rete Ferroviaria Italiana.

