RFI: nuovi sistemi tecnologici per la circolazione nel nodo di Firenze. Investimento da 40 mln

(FERPRESS) – Firenze, 29 NOV – Domenica 28 novembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha attivato nelle stazioni di Rovezzano e Firenze Campo di Marte un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M*) e un moderno Sistema Comando Controllo Multistazione (SCCM**). Le nuove tecnologie di segnalamento ferroviario, tra le più avanzate e tecnologiche al mondo, consentiranno un’ottimale gestione della circolazione ferroviaria dal Posto Centrale di Firenze Campo di Marte, migliorandone sensibilmente la regolarità nelle tratte Firenze Santa Maria Novella – Rovezzano, Firenze Statuto – Rovezzano e Cionfo – Firenze Campo di Marte.

