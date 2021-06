RFI: linea FL4 e FL6, potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Ciampino, Frascati e Colle Mattia

(FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Continuano gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee ferroviarie del Lazio. Per garantire una migliore performance della linea, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà la demolizione e ricostruzione dei ponti al km 14 e al km 21 in prossimità delle stazioni di Ciampino, Frascati e Colle Mattia. Le attività vedranno quotidianamente al lavoro nei due cantieri circa 70 addetti tra tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, per un investimento economico complessivo di oltre 6,5 milioni di euro.

Pubblicato da COM il: 24/6/2021 h 11:09 - Riproduzione riservata