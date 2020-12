RFI: Legge quadro in materia di interporti, audizione di Gentile alla Commissione Trasporti della Camera

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – “Un disegno di legge sugli interporti per lo sviluppo del trasporto ferroviario merci ha una rilevanza fondamentale in relazione agli obiettivi per lo shift modale fissati dall’Unione Europea, che prevedono che, entro il 2030, il 30% delle merci trasportate utilizzi la modalità ferroviaria in una catena logistica intermodale, ed entro il 2050 questa percentuale salga al 50%”. E’ quanto ha sottolineato Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, introducendo l’audizione presso la IX Commissione Trasporti della Camera, in sede di esame della proposta di legge recante la “Legge quadro in materia di interporti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 2/12/2020 h 16:02 - Riproduzione riservata