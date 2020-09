RFI: interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Faentina fino al 28 novembre

(FERPRESS) – Firenze, 24 SET – Da questa settimana e fino al 28 novembre prossimo è operativo il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) tra le stazioni di Borgo San Lorenzo e Ronta, dove saranno svolti lavori di sostituzione totale dei binari e delle traverse, nonché di risanamento della massicciata ferroviaria per una estesa di circa 9 chilometri di linea.

I lavori si svolgeranno in orario notturno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

