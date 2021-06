RFI: i numeri sugli incroci fra strada e ferrovia, l’importanza del rispetto del Codice della Strada alla 13a edizione di ILCAD

(FERPRESS) – Roma, 10 GIU – Prosegue senza sosta il piano di interventi per l’eliminazione dei passaggi a livello su tutto il territorio nazionale. Il numero degli incroci fra strada e ferrovia infatti è da anni in costante diminuzione. Ad oggi, infatti, se ne contano 4.250, di cui 503 in consegna a privati (dato al 31 dicembre 2020), 63 in meno rispetto allo scorso anno.

Pubblicato da COM il: 10/6/2021 h 17:06 - Riproduzione riservata