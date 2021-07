RFI (Gruppo FS): inaugurato il nuovo fronte di Bari Centrale. Investiti 11,4 mln di euro

(FERPRESS) – Bari, 16 LUG – La stazione di Bari Centrale conosce oggi una significativa evoluzione con l’inaugurazione di un nuovo fronte, di accesso e di servizi, sul lato opposto rispetto al fabbricato storico.

Il nuovo corpo di fabbrica della stazione si sviluppa su tre livelli, per una superficie complessiva di oltre 3000 mq, si affaccia su via Capruzzi e diventa un secondo ampio e strutturato ingresso nella stazione. La sua apertura arricchisce quindi l’hub ferroviario barese di nuove ed efficaci funzioni a servizio di passeggeri e cittadini, ridisegna il profilo architettonico e funzionale della stazione, dotandola di un duplice volto e di una maggiore accessibilità e, grazie anche alla concomitante riapertura del sottopasso centrale, migliora la connessione dei due quartieri cittadini storicamente separati dal fascio dei binari.

