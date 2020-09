RFI: firmato con il sindaco di Villa Literno un protocollo per valorizzare la zona della stazione

(FERPRESS) – Napoli, 8 SET – È stato firmato, a Napoli, negli uffici di Rete Ferroviaria Italiana da Valerio Di Fraia, Sindaco pro tempore di Villa Literno, e Giulio Del Vasto, Direttore Territoriale Produzione RFI Napoli, un Protocollo d’intesa per riqualificare e valorizzare le aree vicine alla stazione liternese. E favorire lo sviluppo del territorio previsto dal Masterplan del Litorale Domitio – Flegreo promosso dalla Regione Campania.

