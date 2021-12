RFI e Trenitalia-TPER partecipano agli Stati generali della Mobilità Sostenibile in Emilia-Romagna

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – La mobilità delle persone e delle merci per un fututo sostenibile e competitivo torna al centro del dibattito pubblico nel corso dell’evento organizzato ieri dalla Regione Emilia-Romagna MuovERsi – Stati generali della Mobilità Sostenibile a cui hanno preso parte, tra gli altri, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana e Alessandro Tullio, Amministratore Delegato di Trenitalia-TPER.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it