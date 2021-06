RFI: domenica 6 giugno lavori di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Roma. Investimento di circa 3,5 mln

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – Cantieri al lavoro per l’intera giornata di domenica 6 giugno fra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Ostiense nel Nodo di Roma. Circa 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici saranno impegnati dalla mezzanotte di sabato alle ore 5.00 di lunedì per il varo del nuovo cavalcavia al km 4 della linea Roma – Pisa, in corrispondenza di Via Cilicia.

Pubblicato da COM il: 4/6/2021 h 11:26 - Riproduzione riservata