RFI avvia il riassetto della stazione Campo Marzio di Trieste: 112 mln l’investimento per incrementare traffico merci

(FERPRESS) – Trieste, 26 MAR – Un nuovo fascio di binari – di cui uno in più verso il porto – sulle aste “Parenzane”, il collegamento alla nuova piattaforma logistica e l’aumento della potenzialità dell’infrastruttura retroportuale sono i principali interventi con cui il Gruppo FS ha avviato, il 26 marzo 2021, il riassetto della stazione di Trieste Campo Marzio.

