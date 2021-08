RFI: al via iter di approvazione progetto della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. Terminata entro 2026

(FERPRESS) – Roma, 5 AGO – Al via l’iter di approvazione del progetto della nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella, con la firma dell’Ordinanza n.3 da parte della Commissaria governativa Vera Fiorani, secondo quanto previsto dal decreto “Sblocca Cantieri”.

