RFI: a Trieste riattivato collegamento con le stazioni di Servola e Aquilinia al servizio di porto e piattaforma logistica

(FERPRESS) – Trieste, 6 SET – È stato inaugurato il collegamento degli impianti di Servola e Aquilinia alle linee verso Venezia e Tarvisio. Dismessi negli anni Novanta, i due scali vengono riconnessi tramite una bretella ferroviaria di circa un chilometro, fra l’ex Bivio San Giacomo e l’ex Bivio Canteri. In pratica i treni in partenza da Servola potranno immettersi direttamente sulla linea di Cintura di Trieste, senza dover effettuare manovre intermedie a Campo Marzio.

