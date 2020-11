Revisione Reti Ten-T: Marsilio propone a Commissione Ue la dorsale Adriatica e la trasversale verso il Tirreno

(FERPRESS) – Pescara, 9 NOV – La Regione Abruzzo ha coordinato la proposta, in condivisione con Marche, Molise e Puglia in virtù del ruolo di coordinatore dell’intesa per l’adriatico centro-meridionale che ha assunto il Presidente Marsilio nel corso della firma del protocollo siglato a Pescara lo scorso 24 ottobre, relativa al processo di revisione della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) avviato dalla Commissione europea nel 2019.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/11/2020 h 09:39 - Riproduzione riservata