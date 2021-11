Reti Ten-T: incontro tra i presidenti di Abruzzo, Marche, Puglia e Molise su sviluppo Dorsale adriatica centro-meridionale

(FERPRESS) – Bari, 12 NOV – Lo sviluppo della Dorsale adriatica centro-meridionale è stato il tema di un incontro che si è svolto questa mattina a Bari tra i presidenti delle regioni Abruzzo (Marco Marsilio), Marche (Francesco Acquaroli), Molise (assessore Quintino Pallante) e Puglia (Michele Emiliano). E’ il primo vertice dopo la firma del protocollo avvenuta un anno fa a Pescara; il documento è mirato a proporre al Governo italiano la nuova “geografia dei trasporti” del versante adriatico tra Ancona e Bari all’interno del corridoio europeo delle reti Ten-T Core.

