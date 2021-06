Rete transeuropea dei trasporti: via libera del Consiglio a procedure di rilascio delle autorizzazioni più rapide

(FERPRESS) – Roma, 15 GIU – L’UE sta velocizzando il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) semplificando le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Le nuove norme “smart TEN-T” adottate oggi dal Consiglio chiariscono inoltre le procedure che i promotori del progetto sono tenuti a seguire in materia di rilascio delle autorizzazioni e appalti pubblici nell’ambito di progetti transfrontalieri. Seguirà l’adozione da parte del Parlamento europeo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it