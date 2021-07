Repsol e Talgo svilupperanno insieme un treno a idrogeno rinnovabile

(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – Repsol e Talgo svilupperanno insieme progetti per promuovere la creazione di treni rinnovabili alimentati a idrogeno e promuovere il trasporto ferroviario a emissioni zero nella penisola iberica. L’accordo, firmato ieri nello stabilimento del produttore di treni a Las Rozas (Madrid), è stato firmato dal direttore esecutivo di Repsol per la trasformazione industriale e l’economia circolare, Juan Abascal, e il presidente di Talgo, Carlos Palacio Oriol. Inoltre, all’evento ha partecipato il Presidente di Petronor, Emiliano López Atxurra.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 20/7/2021 h 10:55 - Riproduzione riservata