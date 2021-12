Renfe ufficializza l’acquisto del 50% delle azioni della società ceca Leo Express

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – Il direttore generale dello sviluppo e della strategia di Renfe, Manel Villalante, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Leo Express, dopo l’acquisto da parte di Renfe del 50% delle azioni della società ceca.

Renfe ha completato l’acquisizione del 50% dell’operatore Leo Express dopo l’aumento del capitale sociale della società ceca, e Sonia Araujo, Sonia Araujo, Direttore Generale Sviluppo e Strategia di Renfe, sono entrate a far parte del suo Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale di Renfe Viajeros, e Teresa Torres, Direttore Generale Economico-Finanziario di Renfe.

