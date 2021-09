Renfe: trasportati oltre 1,3 mln di clienti nei servizi AV del corridoio Madrid-Barcellona-Figueres Vilafant

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Nei primi tre mesi di funzionamento dei treni Avlo, Renfe ha trasportato 1.331.708 clienti nei suoi servizi di Alta Velocità (Ave + Avlo) che circolano nel corridoio Madrid-Saragozza-Barcellona-Figueres Vilafant. Questo dato rappresenta praticamente la triplicazione dei clienti di questi servizi nel 2020 con un aumento del 173%. La messa in servizio dei treni Avlo è stata un successo, registrando un’occupazione del 99% tra il 23 giugno e il 22 settembre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it