Renfe prepara il suo ingresso nel capitale della società privata ceca Leo Express

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Renfe sta finalizzando i processi necessari, tra cui l’autorizzazione del Ministero delle Finanze, per l’acquisizione del 50% del capitale di Leo Express, compagnia ferroviaria ceca che opera servizi in diversi Paesi europei, nell’ambito del processo di internazionalizzazione raccolti nel Piano Strategico dell’operatore spagnolo.

Questa operazione, che non supererebbe la metà del capitale della compagnia ferroviaria ceca, costituisce un’opportunità di business strategica per Renfe, che cerca di stringere alleanze e aprire nuove rotte commerciali al di fuori del mercato nazionale.

L’acquisizione di una parte o della totalità di un’azienda è una formula che molti dei grandi operatori europei hanno fatto ad un certo punto per entrare in altri mercati. Questa opzione richiede meno tempo per l’impianto rispetto alla crescita organica.

Inoltre investire in un’azienda che ha già un business development è una scommessa più abbordabile e meno incerta rispetto al dover affrontare i costi necessari per affermarsi da zero.

Leo Express è una società privata che ha iniziato ad operare nel 2012 nella Repubblica Ceca, e da allora ha sviluppato la propria attività attraverso l’estensione dei propri servizi a paesi come Slovacchia e Polonia, nonché l’aggiudicazione di appalti OSP nel La stessa Repubblica Ceca, che è una delle aree in cui cercano di crescere. In Germania, dal 2017, gestisce un servizio di accesso aperto a lunga distanza tra Berlino e Stoccarda per FlixTrain.

A seguito dell’attuale processo di liberalizzazione del settore ferroviario, Renfe si è posta l’obiettivo nel proprio Piano Strategico di raggiungere un maggior grado di internazionalizzazione dell’azienda.

L’ingresso di Renfe come partner principale nella partecipazione Leo Express ha un vantaggio diretto per la società spagnola, come avere attività in altri tre paesi europei (Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) e avere le risorse e le licenze per accedere al mercato tedesco .

Allo stesso modo, ti consente di optare immediatamente per le gare OSP in Germania, Repubblica Ceca e Polonia, con capacità di implementazione locale, esperienza, attrezzature o referenze in quei paesi, spesso essenziali per poter competere.

Renfe sarebbe anche in una posizione migliore per accedere ai progetti ad alta velocità previsti nella regione. La Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Polonia sono tre paesi che hanno ancora molto potenziale per lo sviluppo delle loro infrastrutture di trasporto.

Questa operazione rappresenta un balzo in avanti nell’internazionalizzazione di Renfe, dopo che l’operatore si è aggiudicato lo sviluppo del Treno Maya in Messico lo scorso dicembre.

Nel febbraio di un anno fa, Renfe ha anche vinto un contratto per gestire l’AVE tra Dallas e Houston, in quello che è stato finora il più grande premio mai ottenuto da una società pubblica spagnola all’estero.

In Francia, Renfe continua a optare per i servizi OSP a breve termine mentre, a medio termine, continua a preparare il suo progetto ad alta velocità con due linee AVE tra Lione e le città di Montpellier e Marsiglia. Allo stesso modo, Renfe continua a scegliere come operatore ombra il progetto Baltic Rail promosso da Estonia, Lettonia e Lituania, e che prevede di unire le principali città di questi tre paesi dal 2026 per mezzo di un treno ad alta velocità che percorre 870 chilometri.

Sempre il 31 marzo, la compagnia ferroviaria inizierà le operazioni commerciali della Mecca AVE.

