Renfe e porto di Tarragona ripristinano il trasporto ferroviario di prodotti agroalimentari per Lleida

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Il porto di Tarragona e Renfe hanno ripristinato il trasporto ferroviario di prodotti agroalimentari per Lleida dopo oltre 20 anni. Ciò è stato possibile offrendo un trasporto sostenibile e competitivo rispetto a quello effettuato su strada. Così la scorsa settimana il porto di Tarragona ha caricato un treno con fagioli di soia destinati a Lleida.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it