Renfe Operadora aderisce a United States High Speed ​​Association la principale associazione per sviluppo dell’AV in Spagna

(FERPRESS) – Roma, 6 AGO – Renfe Operadora ha aderito alla United States High Speed ​​Association (USHSR), la principale associazione dedicata allo sviluppo dell’alta velocità nel Paese. L’USHSR è stata fondata nel 2009 come organizzazione senza scopo di lucro indipendente il cui obiettivo sarebbe quello di ottenere un ampio sostegno pubblico, commerciale e politico in modo che l’alta velocità nel paese riceva maggiori investimenti dal governo federale.

